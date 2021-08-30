Потап пошутил над Каменских из-за ее внешнего вида.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram утреннюю фотографию, на которой позирует в футболке своего супруга Потапа.

"Скажите, девочки, а вы тоже спите в футболке своего мужчины? Когда у тебя 100 тысяч своих разных пижам", - подписала фото певица.

На такой снимок отреагировал сам Потап, написав в шутливой форме: "Это так мило. Трусы мои не надевай".

Поклонники с юмором восприняли такой пост Каменских и начали активно обсуждать этот вопрос в комментариях.

"У нас договор: я не сплю в костюмах мужа, а он не носит мои лифчики", "Никогда не спала в футболке мужа. Что со мной не так? Может, потому что он мне их не дает", "Лучше спать ню", "У меня пока его нет и я в его футболке не сплю", - пишут фанаты.

Напомним, вчера Настя Каменских рассказала, что у нее появилась аллергия. Предположительно, на амброзию, которая цветет вокруг ее дома. Точная информация появится после анализов, ну а пока певица мучается от отечности и того, насколько сильно у нее чешется лицо.

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Автор: Диана Могилевич