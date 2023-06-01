Украинский телеведущий и военный Даниэль Салем поздравил маленьких украинцев с Днем защиты детей. Он показал видео, которое снимал во время поездок по прифронтовым городам.
Салем встречал немало маленьких украинцев, которые улыбались и радовались, когда получали подарки и общались с ним, а также с другими военными. Мальчики и девочки не скрывали искренних эмоций.
"Однажды вы посмотрите на нас другими глазами, взрослыми! И наступит время, когда вы будете заботиться о нас... Ну а пока мы позаботимся о вас и сделаем все, что от нас зависит, чтобы защитить вас! Все ради вас! Наши маленькие комочки тепла! С днем защиты детей!" - написал под видео ведущий.
На видео также можно увидеть дочь Салема. В конце ролика 7-летняя Санта-Луна обращается к своему папе и говорит "Слава Украине".
Салем довел фанов до слез щемящим видео. В комментариях пользователи пишут, что эти кадры напоминают, ради чего украинцы не прекращают свою борьбу. Также фаны отметили:
- "Сколько взрослого в глазах вашего маленького ребенка"
- "Спасибо! Сколько радости у детей. Пусть этот ужас поскорее закончится и мы будем иметь покой"
- "Мое сердце в клочья! Не могу до сих пор поверить, что к нам пришла война, это ужас".
Кто такой Даниэль Салем
Салем был участником шестого сезона "Танців з зірками". Кроме этого, он участвовал в десятом сезоне "Голосу країни". Также Салем работал телеведущим, имел бизнес в Одессе.
В начале полномасштабной войны РФ против Украины он пошел защищать родину. Салем рассказывал, что после победы он хочет удочерить ребенка. Этой девочке несколько месяцев, ее родителей убили оккупанты.