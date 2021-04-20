В день похорон принца Филиппа Елизавета II потеряла своего советника по скачкам – сэра Майкла Освальда.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Майкл Освальд умер после продолжительной болезни 17 апреля. Он занимал пост советника королевы с 2003 года. До этого он работал на королеву-мать с 1970 года до ее смерти в 2002 году.
По словам его вдовы, леди Анджелы, Майкл называл свою работу «самой замечательной, которую когда-либо можно было получить».
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«На протяжении всей своей трудовой жизни он просто делал то, что делал бы, если бы он был богатым человеком, которому не нужно было работать», - отметила Анджела.
Сэра Майкла Освальда часто видели вместе с Елизаветой II на конных скачках. А в новогоднем списке наград 2020 года он был назначен кавалером Большого креста Королевского Викторианского ордена.
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