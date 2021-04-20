Советник королевы по скачкам сэр Майкл Освальд умер после продолжительной болезни 17 апреля.

В день похорон принца Филиппа Елизавета II потеряла своего советника по скачкам – сэра Майкла Освальда.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Майкл Освальд умер после продолжительной болезни 17 апреля. Он занимал пост советника королевы с 2003 года. До этого он работал на королеву-мать с 1970 года до ее смерти в 2002 году.

По словам его вдовы, леди Анджелы, Майкл называл свою работу «самой замечательной, которую когда-либо можно было получить».

Читайте такжеСМИ узнали, как Елизавета II отметит свой юбилей

«На протяжении всей своей трудовой жизни он просто делал то, что делал бы, если бы он был богатым человеком, которому не нужно было работать», - отметила Анджела.

Сэра Майкла Освальда часто видели вместе с Елизаветой II на конных скачках. А в новогоднем списке наград 2020 года он был назначен кавалером Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Денис Прядко