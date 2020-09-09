Певица откровенно рассказала о своих бывших парнях.

Известная певица Селена Гомес рассказала, что бывшие парни считают ее сумасшедшей.

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В рамках нового YouTube-ролика голландского визажиста и бьюти-блогера Никки де Ягер певица также поведала о личной жизни на карантине.

Особое внимание к ее личной жизни было приковано в период расставания с Джастином Бибером. После разрыва у певицы даже обнаружили биполярное расстройство. Сейчас она приходит в норму и уже спокойно может обсуждать свою личную жизнь.

"Устраивать личную жизнь на карантине довольно тяжело! Нет, это не призыв для всех заинтересовавшихся поклонников. Это довольно забавно, потому что это звучит так, будто я жажду завести бойфренда. Нет, я совсем не это имела в виду. С парнями все слишком сложно. Все мои бывшие считают меня сумасшедшей, но на самом деле мне все равно, что они думают", – сказала Селена.

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Автор: Диана Могилевич