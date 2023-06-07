Ева Мендес не стала скрывать, что бреет лицо.

Секс-символ Голливуда, 49-летняя Ева Мендес, раскрыла секрет своей красоты. Актриса может похвастаться идеальной кожей, она нередко показывает фото без фильтров и обработки.

Как оказалось, Мендес избавляется от волос на лице. Она показала, как ходит в салон красоты, где косметологи проводят немало процедур для кожи. Также актрисе бреют лицо.

Конечно, для этого специалисты используют не обычную бритву, а специальный триммер. Процедура проводится на очищенной и увлажненной коже, что помогает избежать раздражения и удаляет весь "пушок".

Такая процедура еще называется "дермапланированием". В процессе удаляются не только волосы, но и ороговевшие частички кожи. После бритья и очистки лицо выглядит сияющим и чистым.

Как оказалось, не все пользователи сети оценили такой метод удаления волос. В комментариях под фото и видео, которые опубликовала Мендес, разгорелись споры. Одни пользователи пишут, что актриса правильно поступила, раскрыв свой секрет. По словам комментаторов, многим женщинам приходится бороться с волосами на лице, но не все решаются в этом признаться.

Другие же пользователи заявили, что подобные секреты красоты якобы стоит оставлять в тайне. Хейтеры считают, что все это "убивает" романтику и мужчины якобы начинают терять интерес к женщинам, которым приходиться брить лицо. Комментаторы пишут:

"Спасибо за нормализацию "бритья"

"Это выглядит жутко, такое стоит оставлять в пределах салона или вашей ванной комнаты, фу"

"Спасибо, что учите мужчин адекватно относиться к тому, что приходится скрывать многим женщинам".

Ева Мендес бреет лицо - видео

Кто такая Ева Мендес

Голливудской актрисе 49 лет. Она живет в браке с известным актером Райаном Гослингом, от него Мендес родила двоих детей.

Актриса снималась в фильмах "Призрачный гонщик", "Метод Хитча", некоторых частях "Форсажа". Также Мендес снималась в кинокартинах "Однажды в Мексике", "Мститель", "Плохой лейтенант" и многих других.

После рождения детей актриса стала реже появляться на экранах. Она признавалась, что теперь более избирательно относится к выбору ролей, чтобы детям не было за нее стыдно.

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