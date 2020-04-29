Экс-"виагра" Седокова засветила обнаженные ягодицы в новом клипе (фото, видео)
13:12, 29 апреля 2020Звезды
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На певице надет тугой лаковый корсет, при этом ее ягодицы полностью обнажены.
На видео Седокова появляется спиной, сидя на чем-то вроде стола / Instagram Анна Седокова
Украинская певица и бывшая участница группы Виа-Гра Анна Седокова показала отрывок из нового клипа на песню "Грааль".
Тизер клипа она разместила на своей странице в Instagram.
Instagram Анна Седокова
На видео Седокова появляется спиной, сидя на чем-то вроде стола. На певице надет тугой лаковый корсет, при этом ее ягодицы полностью обнажены.
"Ты в отличной форме", - отметили фанаты певицы в комментариях.
Премьера клипа состоится уже завтра.
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