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Экс-"виагра" Седокова засветила обнаженные ягодицы в новом клипе (фото, видео)

13:12, 29 апреля 2020
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На видео Седокова появляется спиной, сидя на чем-то вроде стола / Instagram Анна Седокова

Тизер клипа она разместила на своей странице в Instagram.

Instagram Анна Седокова

На видео Седокова появляется спиной, сидя на чем-то вроде стола. На певице надет тугой лаковый корсет, при этом ее ягодицы полностью обнажены. 

"Ты в отличной форме", - отметили фанаты певицы в комментариях. 

Премьера клипа состоится уже завтра.

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Теги: #певица#Анна Седокова