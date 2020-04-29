Экс-"виагра" Седокова засветила обнаженные ягодицы в новом клипе (фото, видео)

На певице надет тугой лаковый корсет, при этом ее ягодицы полностью обнажены.

Украинская певица и бывшая участница группы Виа-Гра Анна Седокова показала отрывок из нового клипа на песню "Грааль".

Тизер клипа она разместила на своей странице в Instagram.

На видео Седокова появляется спиной, сидя на чем-то вроде стола. На певице надет тугой лаковый корсет, при этом ее ягодицы полностью обнажены.

"Ты в отличной форме", - отметили фанаты певицы в комментариях.

Премьера клипа состоится уже завтра.