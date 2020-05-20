Анна Седокова снялась в прозрачном леопардовом комбинезоне (фото)

Выглядит певица очень сексуально.

Известная экс-"виагра" Анна Седокова взбудоражила сеть своим новым снимком в смелом наряде.

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Фото певицы опубликовано на ее странице в Instagram. В кадре звезда предстала в прозрачном леопардовом комбинезоне, который прекрасно подчеркнул сексуальные формы Анны.

Наряд Седокова сочетала с украшениями, укладкой с локонами и насыщенным макияжем.

В посте поразмышляла о том, как можно привлечь деньги в свою жизнь.

Ранее Анна Седокова похвасталась пышными формами в сети и рассказала о трудных карантинных буднях.