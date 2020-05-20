цей матеріал доступний українською

Анна Седокова снялась в прозрачном леопардовом комбинезоне (фото)

22:41, 20 мая 2020
Звезды
314 0
Седокова в прекрасной форме / instagram.com/annasedokova

Читайте такжеАлла Пугачева шокировала появлением в обтягивающем наряде (фото, видео)

Фото певицы опубликовано на ее странице в Instagram. В кадре звезда предстала в прозрачном леопардовом комбинезоне, который прекрасно подчеркнул сексуальные формы Анны. 

Наряд Седокова сочетала с украшениями, укладкой с локонами и насыщенным макияжем. 

В посте поразмышляла о том, как можно привлечь деньги в свою жизнь.

instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова похвасталась пышными формами в сети и рассказала о трудных карантинных буднях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Анна Седокова