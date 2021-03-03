Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть довольно необычным фото.
Читайте такжеСексуальная Анна Седокова в "голом" боди устроила пожар в InstagramАртистка на своей странице в Instagram в "историях" опубликовала снимок, на котором предстала с макияжем, в черном боди и с небритой подмышкой.
"Девушки, с наступающим",-подписала пикантное фото экс - "виагра".
Получается, так исполнительница поздравила фанаток с 8 Марта. Пока неизвестно, Анна решила не брить волосы под мышками, или это просто постановочный кадр со съемок.
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