Артистка оригинально поздравила своих подписчиц с 8 Марта.

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть довольно необычным фото.

Читайте такжеСексуальная Анна Седокова в "голом" боди устроила пожар в InstagramАртистка на своей странице в Instagram в "историях" опубликовала снимок, на котором предстала с макияжем, в черном боди и с небритой подмышкой.

"Девушки, с наступающим",-подписала пикантное фото экс - "виагра".

Получается, так исполнительница поздравила фанаток с 8 Марта. Пока неизвестно, Анна решила не брить волосы под мышками, или это просто постановочный кадр со съемок.

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Автор: УНИАН