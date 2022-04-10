Тодоренко атаковали из-за молчания о войне в родной Украине.

Опальная телеведущая Регина Тодоренко долго молчала о войне в Украине. Лишь единожды она прервала молчание после новости об убийстве своего экс-возлюбленного в Буче.

При этом о трагическом событии сообщил музыкант Коля Серга, а не сама Регина. Такое поведение знаменитости вызывает шок у ее пользователей сети. Они не понимают, как Тодоренко может спокойно жить в России, зная, что в родной Одессе от бомбежек прячутся ее родители.

Так, фолловеры уже начали напрямую писать Тодоренко. Один из подписчиков написал ей в директ: "Сдохни, тварь".

"Как вы думаете, этот парень злой или пишет от бессилия?" - задала вопрос фолловерам Тодоренко и прикрепила скрин переписки.

Напомним, ранее Тодоренко ответила Коле Серге, рассказавшему о смерти ее экс-возлюбленного в Буче.

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