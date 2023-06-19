Теперь у хореографа два сына.

Американский хореограф с украинскими корнями Макс Чмерковский 18 июня снова стал отцом. Супруга Пета Маргатройд родила ему сына в День отца.

Макс все это время находился рядом с возлюбленной в роддоме. А после появления малыша на свет взял его на руки и сделал фото на память.

В кадре Чмерковский нежно смотрит на наследника и улыбается. Однако рассмотреть лицо ребенка не удалось, так как звездный отец "замылил" его.

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"С Днем отца меня", - подписал фото хореограф.

Отметим, Макс Чмерковский с 2012 года состоит в отношениях с Петой Маргатройд. 4 января 2017 года у пары родился сын Шэй Александер Чмерковский. И только после рождения первенца они вступили в брак. Сейчас же у пары появился второй малыш.

Чем известен Макс Чмерковский

Макс Чмерковский участвовал в американском телевизионном шоу "Dancing With The Stars" ("Танцы со звёздами") и украинском реалити-шоу "Холостяк". С 2011 по 2012 годы вел украинское шоу "Куб". С 2021 года член жюри проекта "Танцы со звёздами".

Напомним, ранее Макс Чмерковский показал жену в роддоме.

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