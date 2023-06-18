Совсем скоро супруга украинского танцора подарит ему сына.

Известный украинский хореограф и участник реалити-шоу "Холостяк" Макс Чмерковский готовится стать отцом. Его сын должен появиться на свет уже очень скоро.

В своем Instagram-блоге Чмерковский показал фото, сделанное с супругой Петой Маргатройд в роддоме. Вероятно, у женщины начались схватки. В этот момент Макс был в другом городе, но добрался до Лос-Анджелеса очень быстро.

"Время наступило! Долетел до Лос-Анджелеса из Напы за рекордное время! Она родит еще одного счастливчика! Пожелайте нам удачи! Слезы радости! Я уже не могу дождаться", - написал Макс.

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На фото видно, что Макс Чмерковский с женой находится в палате. Она уже одета в больничную одежду. Мужчина трогательно держит за руку свою жену. Вероятно, он будет рядом во время родов.

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд: история любви

В 2009 году Макс Чмерковский и Пета Маргатройд встретились на Бродвее, где работали над спектаклем под названием "Burn the Floor". Тогда между ними не возникло романтических чувств.

Их жизненные пути снова пересеклись в 2012 году, когда они оба участвовали в американской версии шоу "Танцы со звездами". В этот раз между ними возникла искра любви. Однако их роман продолжался всего лишь 10 месяцев, и в 2013 году они расстались. Но оказалось, что это было лишь временное разлука, потому что в 2015 году они снова восстановили свои отношения.

В декабре 2015 года Максим сделал Пете предложение руки и сердца. Он публично попросил свою возлюбленную выйти за него замуж в конце своего выступления в театре Олимпия в Майами. В январе 2017 года появился на свет малыш по имени Шай Александр.

Ранее УНИАН писал, что жена Чмерковского устроила танцы с огромным животом.

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