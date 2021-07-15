Девушки поссорились из-за "слива" их полуголых фото.

Украинская певица Jerry Heil опубликовала в инста-сториз скриншот переписки со своей коллегой по цеху Анной Тринчер.

В переписке Аня спрашивала у Яны ее мнение по поводу некоторых ее фотографий. Девушка не могла определиться, публиковать полуголые фото в соцсеть или нет.

Поклонники Тринчер, после увиденного в сториз Jerry Heil, прямо-таки взорвали ей директ с вопросами о произошедшем. Сама Аня была в недоумении. Она несколько раз звонила Яне, но та не брала трубку. Поэтому девушка решила отомстить подруге и также выложила в сториз часть их переписки, но уже с полуголыми фото Jerry Heil.

В результате Яна появилась в Instagram и объяснила, что не была на связи из-за съемок клипа. Также она добавила, что не знает, как этот скриншот оказался у нее в сториз. Девушка пообещала его удалить и также попросила об этом же Аню.

Стоит отметить, что недавно возлюбленный Анны Тринчер, блогер Александр Волошин также оскандалился. Он подарил маленькой девочке телефон, а потом его забрал. По его словам, это была постановка и все люди, которые в ней участвовали - актеры. Вероятно, Тринчер решила пойти по стопам своего бойфренда и сделать себе бесплатную рекламу.

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Автор: Диана Могилевич