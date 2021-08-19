Модель долго стеснялась своих веснушек.

Украинская певица и модель Даша Астафьева призналась, что долго страдала из-за своих веснушек.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

"Полюби веснушки свои, и весь мир тебе улыбнется. Как же долго я стеснялась своих меток. Буквально, с первого осознания, что я не такая, как все… мне казались они грязными и некрасивыми. А главное, всегда были плюс одним поводом для насмешек. "Рябая", "Конопэ" "на тебе, что мухи посидели". Фух. Чего мы с веснушками только не слышали", – отметила Астафьева.

При этом она добавила, что так хотела от них избавится, но не смогла: "Удалить – мечта, которая так и не сбылась".

Читайте также"Королева очарования": украинская модель в "космическом" купальнике эротично выгнулась на скалахПоклонники поддержали Астафьеву в комментариях: "Вы красивая", "У вас красивые веснушки", "Дашенька, ваши прекрасные веснушки – часть вас! Вам они очень к лицу!", "У моей жены тоже веснушки, и, если честно, без них ее не представляю".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц