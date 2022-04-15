Певица пообщалась с бежавшей от войны переселенкой.

Украинская певица и волонтер Руслана Лыжичко посетила приют для переселенцев во Львовской области. Там знаменитость встретилась с пенсионеркой Валентиной, которая не смогла сдержать слез, благодаря украинских военных.

Видеоролик Руслана опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, что пенсионер Валентина Антоновна еле сдерживает слезы, благодаря за приезд артистку. Также женщина поблагодарила украинских военных за то, что защищают свою страну, и сказала, что украинцы - непобедимый народ.

"Вчерашняя случайная, а может и неслучайная, встреча с Валентиной очень сильно запала мне в сердце. Путинские рабы-орки решили освободить украинцев от свободы выбора быть украинцем. Эта пожилая женщина – одна из тех, кого оккупанты хотели "освободить", зато она обращается в Вооруженные силы Украины с благодарностью и несгибаемой верой в нашу победу. Будучи таким свободолюбивым народом, у нас есть только один выбор и один путь – победа", - высказалась Руслана.

Напомним, популярный российский актер, которого зрители знают по роли Сан Саныча в комедийном сериале "Сваты", Александр Феклистов обратился к украинским коллегам со словами солидарности из-за войны,

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