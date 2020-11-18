Актер побил рекорд телеведущего Дэвида Аттенборо и попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря фото маленькой дочери.

Исполнитель роли Рона Уизли в серии фильмов о юном волшебнике "Гарри Поттере" Руперт Гринт установил новый мировой рекорд в Instagram.

Неделю назад Руперт Гринт обрадовал фанов и, наконец, завел Instagram. Естественно, исполнитель одной из главных ролей в самом популярном фильме о юном волшебнике не мог не включиться в борьбу за рекорды Instagram.

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Так, свой первый миллион подписчиков он набрал за 4 часа и 1 минуту, что стало новым рекордом Сети. Таким образом он побил предыдущий рекорд, который принадлежал 94-летнему натуралисту сэру Дэвиду Аттенборо, всемирно известному автору документальных фильмов о природе. Аттенборо набрал свой первый миллион за 4 часа и 44 минуты.

Напомним, в своей первой публикации Руперт Гринт пошутил, что теперь он в Instagram, хотя и с опозданием на целое десятилетие, и показал первое фото со своим шестимесячным ребенком — дочерью Венсдей. На сегодня у Руперта Гринта 3,3 млн подписчиков.

Третий рекорд Сети принадлежит актрисе Дженнифер Энистон. В октябре 2019 года она зарегистрировалась в Instagram, и вызвала тем самым сбой в Сети. Тогда она набрала своей первый миллион подписчиков за 5 часов и 16 минут.

Теперь рейтинг самых быстрых Instagram-миллионников выглядит так:

Руперт Гринт - 4 часа и 1 минута (ноябрь 2020 г.)

Сэр Дэвид Аттенборо - 4 часа 44 минуты (сентябрь 2020 г.)

Дженнифер Энистон - 5 часов 16 минут (октябрь 2019)

Принц Гарри и Меган Маркл - 5 часов 45 минут (апрель 2019 г.)

Кан Даниэль, звезда K-Pop - 11 часов 36 минут (январь 2019)

Папа Франциск - 12 часов (март 2016 г.)

Дэвид Бекхэм - 24 часа (май 2015).

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Автор: УНИАН