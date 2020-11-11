Руперт Гринт воспитывает дочь / фото Руперт Гринт, Instagram
Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт, который исполнил роль лучшего друга главного героя, наконец зарегистрировался в Instagram.
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"Привет, Instagram! Я опоздал всего на 10 лет, но вот я здесь", - написал Гринт.
Отметим, что актер в своем первом посте опубликовал фото с маленькой дочкой.
"Я здесь, чтобы представить вам Венсдей Джи Гринт", - подписал фото молодой папаша.
Руперт Гринт стал папой: что известно
- Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли, и его 28-летняя возлюбленная актриса Джорджия Грум впервые стали родителями весной этого года.
- У звездных родителей родилась девочка.
- Дэниел Рэдклифф прокомментировал рождение дочери у Руперта Гринта и назвал это событие «очень странным».
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