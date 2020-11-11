Руперт Гринт опубликовал свой первый пост в Instagram.

Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт, который исполнил роль лучшего друга главного героя, наконец зарегистрировался в Instagram.

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"Привет, Instagram! Я опоздал всего на 10 лет, но вот я здесь", - написал Гринт.

Отметим, что актер в своем первом посте опубликовал фото с маленькой дочкой.

"Я здесь, чтобы представить вам Венсдей Джи Гринт", - подписал фото молодой папаша.

Руперт Гринт стал папой: что известно

Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли, и его 28-летняя возлюбленная актриса Джорджия Грум впервые стали родителями весной этого года.

У звездных родителей родилась девочка.

Дэниел Рэдклифф прокомментировал рождение дочери у Руперта Гринта и назвал это событие «очень странным».

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Перевод: Екатерина Лиманская