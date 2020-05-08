Звезда "Гарри Поттера" впервые стал отцом
11:11, 08 мая 2020Звезды
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Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли, и его 28-летняя возлюбленная актриса Джорджия Грум впервые стали родителями.
У Гринта родилась дочь / Fox
31-летняя звезда фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли, и его 28-летняя возлюбленная актриса Джорджия Грум впервые стали родителями.
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У них родилась дочь, о чем сообщил представитель пары, но отказался называть имя ребенка.
"Руперт Гринт и Джорджия Грум рады подтвердить, что у них родилась дочь. Просим уважать их право на частную жизнь в это особенное время", - заявил журналистам представитель актеров.
Как сообщал УНИАН, ранее у Илона Маска родился шестой ребенок.
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