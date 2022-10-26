Как утверждает Денис Маклашевский, искренне поддерживает нашу страну только пародист Максим Галкин.

Рунолог Денис Маклашевский в интервью программе Славы Демина для "Люкс ФМ" ответил, действительно ли российские звезды Алла Пугачева и Максим Галкин поддерживают Украину. Как говорят руны Маклашевского, не стоит так слепо верить тому, что публично говорят известные люди.

Например, он утверждает, что Пугачева на самом деле просто заняла удобную для себя позицию.

"Нет, это балабольство. Человек просто понимает, что если она сейчас будет против Украины, потом это все обернется. Эта перевернутая руна означает слова лжи", - прокомментировал рунолог.

Однако, по информации от его рун, муж Примадонны Максим Галкин действительно пытается донести людям всего мира правду о войне в Украине из искренних побуждений.

"А вот Макс - да. Руна говорит, что он напористо пытается что-то доказать всем. Они с Владимиром Александровичем (Зеленским, - ред.) очень хорошие друзья. Поэтому он в первую очередь поддерживает Владимира Александровича", - добавил Маклашевский.

Напомним, известный рунолог подтвердил развод Веры Брежневой и Константина Меладзе. Также он заявил, что у Веры уже есть новый любимый мужчина.

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