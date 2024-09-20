Ротару выступит на грандиозном концерте в Киеве

Концерт будет посвящен памяти Виталия Билоножко.

19 октября во Дворце "Украина" состоится концерт "Мелодия двух сердец", приуроченный к памяти народного артиста Украины Виталия Билоножко.

По сообщениям СМИ, в этот вечер зрители услышат композиции, исполненные Виталием Билоножко, в сопровождении заслуженного академического оркестра ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины.

Среди выступающих будут такие известные артисты, как Тарас Петриненко, Оксана Билозир, Александр Пономарев, Павел Зибров, Аурика Ротару и другие.

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"Виталий Билоножко оставил глубокий след в сердцах многих людей своей музыкой. Его творчество стало вдохновением для многих современных артистов, а песни, полные эмоций и чувств, всегда находили отклик в душах слушателей. Его голос и мелодии обладают невероятной силой, которая способна затронуть самую глубокую человеческой души", – отметили организаторы концерта памяти в пресс-релизе.

Кто такой Виталий Билоножко

Виталий Билоножко был известным украинским певцом, народным артистом Украины, который оставил значительный след в украинской культуре. Его творчество, наполненное глубокими эмоциями и чувственностью, было отражением его богатой души и любви к музыке.

Билоножко был исполнителем, который умел донести до слушателей всю гамму чувств, вложенных в его песни. Его талант и музыкальное наследие оказали влияние на многих современных артистов.

К сожалению, Виталий Билоножко ушел из жизни 26 июня 2023 года. Его смерть стала большим ударом для поклонников и коллег, ведь он был не только выдающимся исполнителем, но и человеком с большим сердцем, который всегда находил слова поддержки и вдохновения для окружающих. Память о нем будет жить в его песнях и в сердцах тех, кто ценил и любил его творчество.

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