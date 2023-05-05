Когда-то Наталья Бакай представляла нашу страну на "Мисс Мира", а сегодня она живет в России и подыгрывает кремлевской пропаганде.

Модель Наталья Бакай, которая в 1996 году принимала участие в престижном конкурсе красоты "Мисс Мира" от имени Украины, сегодня живет в Москве. Оттуда она активно подыгрывает кремлевской пропаганде, угрожая в соцсетях даже Владимиру Зеленскому.

Как пишет "Обозреватель", недавно Наталья сделала в Instagram публикацию с фото Владимира Зеленского времен его съемок в кино и написала: "Беги, с*ка, беги!" Многие подписчики за это ее раскритиковали, впрочем Бакай уверена, что делает все правильно.

"Я - украинка, киевлянка, православная славянка… Поэтому мне за Украину больно! Зеленский уничтожил всю страну, уничтожил генофонд, предал веру, предал Святую Лавру, ввёл нацистов и бандеровцев в ранг закона… К*нченный наркоман и Иуда. А вы этого не видите и ваши дети умирают за Америку и ее интересы. Очнитесь!" - заявила модель и блогерша Наталья Бакай

Видео дня

Также она, следуя пропагандистским методичкам, заявила, что "Россию победить невозможно".

"Вы что, настолько тупые, что не понимаете, что Россия могла ещё в первый день пройтись катком, и всё было бы закончено? Россия борется за себя и отстаивает свои права и свободы, а Америка втянула вас в войну и заканчивать ее не собирается. Все 30 лет они готовились к этому, с момента распада Советского Союза. Вы реально верите что Украина победит? Только дурак может в это верить", - высказалась модель.

Кто такая Наталья Бакай

Бывшая участница конкурса красоты "Мисс Мира", жена первого главы правления НАК "Нафтогаз Украины". В "нулевых" строила модельную, а позже певческую карьеру. Стать великой звездой ей так и не удалось. Переехала в Россию, где живет на Рублевке. Дружит с известными путинистами Николаем Басковым и Тарзаном (Сергеем Глушко).

Вас также могут заинтересовать новости: