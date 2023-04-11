Это случилось на его концерте в Москве.

Российский рэпер Pharaoh едва не травмировал свою фанатку. Он пнул кроссовок в толпу своих поклонников. Обувь "прилетела" в голову девушки.

Инцидент попал на видео, которое вскоре оказалось в сети. Это случилось на концерте Pharaoh в Москве.

Так, артист общался с фанатами и начал спорить с одним из своих поклонников. Внезапно Pharaoh решил пнуть свой кроссовок. Он подбежал к своей обуви и сильно его буцнул. В итоге, кроссовок полетел в сторону фанатов, которые стояли у сцены.

Видео дня

Обувь ударила фанатку. Когда Pharaoh это понял, он начал извиняться. Он обратился к девушке и попросил ее вернуть кроссовок. Насколько сильным был удар по голове фанатки - неизвестно. Сам рэпер утверждал, что он не хотел причинить девушке боль и сделал это якобы случайно.

Pharaoh пнул кроссовок в толпу фанатов - видео

Реакция пользователей на инцидент

Мнения комментаторов разделились. Одни пользователи писали, что музыкант действительно сделал это случайно. Другие же считают, что фанаты все равно простят рэпера, даже если он задел девушку намеренно.

"Я даже не знаю кто это, но видно же что случайно"

"Ну пнул и пнул, извинился и ладно, на концерте и не такое может прилететь"

"Скушают и добавки попросят"

Что Pharaoh говорит о полномасштабной войне в Украине

Российский рэпер упорно игнорирует тему российской агрессии. Он ничего не говорит о полномасштабной войне в Украине и не осуждает путинский режим. Pharaoh продолжает выступать в РФ.

Его, как и многих других артистов страны-агрессора, считают молчунами, которым страшно озвучить свою позицию. В 2018 году Pharaoh давал интервью Юрию Дудю и когда тот спросил, о чем рэпер спросил бы у Путина, тот ответил, что он бы промолчал. По словам музыканта, ему не о чем говорить с президентом РФ.

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