Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст после расставания с Ким Кардашьян потолстел до 136 килограммов.
Об этом пишет Gossip Cop.
Сообщается, что друзья музыканта обеспокоены его обжорством, которое может привести к сердечному приступу и другим проблемам со здоровьем.
По их словам, рэпер часто съедает за один прием пищи шесть тысяч калорий.
«Он может съесть шесть или семь пирожков с сосисками, 10 или 12 ломтиков бекона, четыре картофельных оладьи, стопку блинов и все еще останется голодным!» – рассказал анонимный источник.
Читайте такжеПосле развода: журналисты рассказали о потенциальных женихах Ким КардашьянЧтобы утолить жажду, Уэст пьет кофе с восемью пакетиками сахара, а также апельсиновый сок и шоколадный молочный коктейль.
А на обед рэпер ест несколько бургеров с газировкой и картофелем фри, на ужин – пиццу, в которую дополнительно добавляет сыр, пепперони и колбасу.
В сети писали, что Кардашьян контролировала пристрастие Уэста к нездоровой пище, однако после того, как в феврале телезвезда подала на развод, Канье перестал себя ограничивать.
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