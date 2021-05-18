Друзья музыканта обеспокоены его перееданиями.

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст после расставания с Ким Кардашьян потолстел до 136 килограммов.

Об этом пишет Gossip Cop.

Сообщается, что друзья музыканта обеспокоены его обжорством, которое может привести к сердечному приступу и другим проблемам со здоровьем.

По их словам, рэпер часто съедает за один прием пищи шесть тысяч калорий.

«Он может съесть шесть или семь пирожков с сосисками, 10 или 12 ломтиков бекона, четыре картофельных оладьи, стопку блинов и все еще останется голодным!» – рассказал анонимный источник.

Читайте такжеПосле развода: журналисты рассказали о потенциальных женихах Ким КардашьянЧтобы утолить жажду, Уэст пьет кофе с восемью пакетиками сахара, а также апельсиновый сок и шоколадный молочный коктейль.

А на обед рэпер ест несколько бургеров с газировкой и картофелем фри, на ужин – пиццу, в которую дополнительно добавляет сыр, пепперони и колбасу.

В сети писали, что Кардашьян контролировала пристрастие Уэста к нездоровой пище, однако после того, как в феврале телезвезда подала на развод, Канье перестал себя ограничивать.

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Автор: Катерина Шварц