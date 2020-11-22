Певица предстала в откровенном образе.

В Instagram появилось фото известной во всем мире певицы Рианы.

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На снимке девушка позирует, лежа на гамаке возле бассейна. Она надела коричневую полупрозрачную маечку и юбку длины миди молочного цвета.

Волосы певица распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж. Пикантности фото добавило то, что у Рианы просвечивались соски сквозь тоненькую майку. При этом фанаты оценили такой кадр и отметили, что певица, как всегда, выглядит изумительно.

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Автор: Диана Могилевич