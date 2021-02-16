Певица восхитила сеть / instagram.com/badgalriri
Известная певица Риана опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в мини-шортиках, а также Риана надела много массивных украшений. При этом грудь она решила обнажить. Но, чтобы и вовсе не шокировать фанатов таким откровенным фото, решила слегка прикрыть ее рукой.
За несколько часов фото набрало более 8 миллионов лайков и множество восторженных комментариев.
Певица восхитила сеть / instagram.com/badgalriri
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