Супруги прожили вместе 10 лет.

Известная украинская пара рестораторов Дмитрий и Елена Борисовы развелись. Вместе они прожили 10 лет. У них есть семеро общих детей.

Новость о завершении отношений сообщила Елена у себя в Instagram. Оказалось, что они не вместе с мужем еще с января.

"Мне было трудно позволить себе сообщить об этом факте из моей личной жизни. Прежде всего из-за уважения к семьям, которые за эти годы потеряли возможность быть вместе, несмотря на их настоящую волю и преданность друг другу. Вокруг столько страшных испытаний, что чувствуется неуместным говорить вслух о своем. Но как человек, который не терпит ложь или двойные стандарты, не могу позволить себе скрывать факты от тех, кто годами с уважением следил за нашей парой. Поэтому после многочисленных вопросов один раз напишу здесь без лишних подробностей: наш с Дмитрием брак закончился, в январе мы официально развелись", - написала женщина.

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Елена не называет причину разрыва отношений, но поблагодарила экс-возлюбленного за опыт и детей так:

"Говорить об этом вслух очень трудно и больно. Я много писала, что верю в любовь, как в основной закон. Ничего не изменилось. Любовь всегда во мне. И именно поэтому я знаю, как отпускать с уважением и благодарностью. Благодарностью за наших детей, продуктивное партнерство. Все имеет ценность. Даже то, что завершается".

Она отметила, что до сих пор проходит переходный период после развода.

"В первую очередь для меня важно, чтобы наши решения взрослых как можно меньше повлияли на детей. Я создавала и буду создавать для них безопасное пространство, которое строится на любви, уважении и безусловном принятии", - подчеркнула Елена.

Также Борисова написала, что личные отношения с Дмитрием не повлияют на совместный ресторанный бизнес. Они продолжат сотрудничество дальше.

Что известно об отношениях Дмитрия и Елены Борисовых

Дмитрий и Елена Борисовы поженились в 2014 году. Позже стали владельцами многих украинских популярных ресторанов. У супругов есть семеро общих детей - пять сыновей и две дочери.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук сообщила о разводе с мужем.

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