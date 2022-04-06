Поклонники отметили, что жена Арестовича поседеет.

Советник главы ОПУ Алексей Арестович уже давно запал в душу украинским женщинам. Благодаря смазливой внешности и сладкому голосу его окрестили главным "крашем" страны.

Так, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник пошутил, что Арестовича взяли главным героем в проект "Холостяк".

"Решение принято! Берем Алексея в проект "Холостя", даже если он женат. Будет точно конструктивно и весело. Что скажете, девочки?" - написал Решетник.

Поклонницы Алексея отметили, что решение отличное, но его супруга поседеет от такой новости.

"Мы то "за", а что его жена скажет?", "Гриша, ты делаешь мне больно", "Как только возьмете его или Кима, я сразу зарегистрируюсь", "Ему нужно быть советником холостяка", - пишут девушки в комментариях.

Напомним, на ком женаты главные "краши" всех украинок.

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