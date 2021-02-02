Представители T.I. и Tiny опровергают обвинения.

По информации СМИ, американский рэпер T.I. и его жена Тайни изнасиловали более 100 девушек.

Об этом заявила бывшая подруга супругов Сабрина Петерсон изданию The Sun.Читайте такжеAlyosha впервые рассказала о том, что ее пытались изнасиловать

Она рассказала, что семейная пара якобы заманивала жертв в свой номер на вечеринку. Там их накачивали наркотиками, отбирали телефоны и издевались до тех пор, пока женщины не отключатся.

По словам Петерсон, ей начали поступать истории от разных девушек, которые стали жертвами знаменитостей.

Кроме того, продолжила она, T.I. и Тайни якобы угрожали жертвам расправой, в случае если они расскажут кому-нибудь об этом.

Представители T.I. и Tiny опровергают обвинения, отметив, что у них проблемные отношения с Сабриной более 10 лет.

Скандалы вокруг T.I.

Как пишет Telegram-канал "Только никому", репутация T. I. и так достаточно сомнительная. Он дважды сидел в тюрьме за хранение оружия и наркотиков.

В прошлом году рэпер навлёк на себя гнев общественности, рассказав, что каждый год заставляет свою 18-летнюю дочь проходить проверку на девственность у гинеколога.

А когда Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты США, T. I. заявил, что «Лох-несское чудовище изберут раньше, чем женщину».

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Автор: Ольга Робейко