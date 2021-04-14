Телеведущая показала новое фото в Instagram.

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко показала в социальной сети фотографию в купальнике.

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Звезда позирует в черном монокини спиной к фотографу. Тем самым она засветила свои ягодицы. Волосы Регина решила распустить, а на лице у нее практически не видно макияжа.

"Как же я люблю такие фотографии", "Фигура просто бомба", "Любуюсь тобой", "Красивая", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич