В stories Регина показалась на больничной койке.

Оскандалившаяся заявлением о домашнем насилии ведущая Регина Тодоренко сообщила фанатам неутешительную новость.Читайте такжеОскандалившаяся Регина Тодоренко похвасталась наградой (фото)

Артистка попала в больницу во время отдыха на Бали с мужем Владом Топаловым и сыном. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

В stories Регина показалась на больничной койке. Она рассказала, что инцидент произошел во время катания на серфе.

"Рифом разрезала ногу! Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла. Очень болит нога, адски. Удивительно, что я почувствовала боль только через два после удара серфом", - поделилась Тодоренко.

Скандал вокруг Тодоренко

23 апреля на YouTube было опубликовано интервью телеведущей и певицы Регины Тодоренко, в котором она осудила жертв домашнего насилия.

Она была подвергнута жесткой критике в соцсетях, журнал Glamour лишил ее титула "Женщина года".

Регина извинилась за свои высказывания, 4 мая она опубликовала фильм о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?".

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Автор: Ольга Робейко