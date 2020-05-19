"Это очень странно": звезда "Гарри Поттера" отреагировал на отцовство Руперта Гринта

Рэдклиффу до сих пор поверить, что все его друзья из "Гарри Поттера" уже взрослые.

Звезде серии фильмов о Гарри Поттере Дэниелу Рэдклиффу до сих пор трудно поверить, что его коллеги по съемкам уже взрослые, и назвал рождение дочери жены Руперта Гринта чем-то «очень странным».

Об этом он заявил в эфире одного из британских телеканалов, передает Daily Mail.

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«Да, я написал на днях и сказал, что очень за него рад, и это очень круто. Для меня также очень странно думать, что мы уже все в том возрасте, когда у нас есть дети», – рассказал Рэдклифф.

Актер добавил, что вместе с Рупертом (в фильме – Рон Уизли) и Эмма Уотсон (Гермиона) являются «ужасными критериями для определения возраста».

«Я помню, когда мне исполнилось 30, много людей в моей жизни были очень расстроены, узнав об этом», – отметил британец.

В начале мая 31-летняя звезда фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт, известный ролью Рона Уизли, и его 28-летняя возлюбленная, актриса Джорджия Грум впервые стали родителями.