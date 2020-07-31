"Все плохо": известный продюсер напугал сеть постом с фото Заворотнюк

Продюсер встревожил сеть своим постом, который позже удалил.

Известный российский продюсер и создатель группы "Ласковый май" Андрей Разин напугал своих подписчиков в Instagram весьма странным постом.

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Так, в своем аккаунте он публиковал два снимка — виновника смертельного ДТП Михаила Ефремова и онкобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

"Все плохо", – такой пугающей надписью сопроводил фото Разин.

В комментариях под публикацией неравнодушные попытались выяснить, что случилось со знаменитостями.

Но спустя несколько часов продюсер удалил свой пост, ничего не объяснив подписчикам.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.

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