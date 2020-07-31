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"Все плохо": известный продюсер напугал сеть постом с фото Заворотнюк

11:06, 31 июля 2020
Звезды
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Пост с фото Заворотнюк напугал сеть / фото Mash

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Так, в своем аккаунте он публиковал два снимка — виновника смертельного ДТП Михаила Ефремова и онкобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. 

 "Все плохо", – такой пугающей надписью сопроводил фото Разин.

В комментариях под публикацией неравнодушные попытались выяснить, что случилось со знаменитостями.

Но спустя несколько часов продюсер удалил свой пост, ничего не объяснив подписчикам.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.

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Теги: #фото#Анастасия Заворотнюк