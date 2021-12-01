Максим Ежов был партнером Леси Никитюк в "Танцах со звездами", а после вернулся на паркет уже в паре с Поляковой.

Украинский хореограф Макс Ежов, который в 2018 году был партнёром Леси Никитюк на "Танцах со звездами", а затем вернулся на паркет в паре с певицей Олей Поляковой, показал окровавленное лицо. Артист испугал фанатов разбитым носом и серьезными гематомами.

На своей странице в Instagram он показал жуткое фото, а затем снял себя на видео.

"Бывает и такое", - написал Ежов под снимком, на котором он показывает окровавленное лицо. В комментариях пользователи сначала предположили, что танцор, которого Полякова после проекта "Танцы со звездами" пригласила в свой шоу-балет, просто сделал грим.

Однако вскоре он появился в Stories с обращением к фанатам. На видео у Ежова уже был пластырь на носу, а синяки начали увеличиваться в размере. Танцор пообещал, что вскоре он обо всем расскажет детальнее, а пока что ситуация остается без пояснений.

Напомним, ранее Макс Ежов отреагировал на слухи о романе с Олей Поляковой. Танцору приписывают романтические отношения с певицей, так как они слишком часто демонстрируют довольно откровенные движения на сцене.

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Автор: Полина Кузенко