Оказалось, путинист часто лжет.

Оперная певица и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова раскрыла постыдные секреты путиниста Филиппа Киркорова. Певец, который пристрастился к пластическим операциям, по слухам, лжет о своем возрасте.

"Вообще поговаривали, что он даже не на шестом десятке находится, а на седьмом. Он еще и убрал какие-то лишние цифры из своего паспорта, вовремя сориентировавшись, когда этому мало внимания уделяли", - рассказала Максакова в новом "Аргументе".

Помимо этого, Киркоров отчаянно пытается копировать свою бывшую жену Аллу Пугачеву. Путинист мечтает украсть ее сценический образ. Именно поэтому он делает операции, меняя свою внешность.

"Столько всего он пытался у нее украсть. И весь этот его сценический образ, и все остальное. Он воспользовался словами из одной ее песни и ликвидировал лишние годы. Лет десяток с плеч долой", - вспомнила Максакова, цитируя песню Пугачевой "Пригласите танцевать".

По словам певицы, Киркорову не удалось скопировать талант Пугачевой. Изначально он обязан своей славой именно Примадонне, многие узнали о нем только тогда, когда он женился на артистке, отметила Максакова. Помимо этого, путинист лжет о своем происхождении.

"Он очень много бравировал своим болгарским, например происхождением. Хотя, презентованная широкой публике "Балканская версия", входила в диссонанс с тем, что находилось в архивах Армении. Вот это, своего рода, исторические документы, о которых Филипп Бедросович не любит вспоминать... При его достатке он мог, наверное, увеличивать и уменьшать все, что угодно. Наверное, можно допустить, что есть какие-то особенности, которые требуют действительно увеличения или уменьшения", - пошутила Максакова.

Путинист пытается всех удивить, но ему сложно привлекать к себе внимание эпатажем. У Киркорова слишком много противоречий, отметила певица. Он "подпевает хору убийц", поддерживает Путина, хотя раньше он отмалчивался и копировал Пугачеву, которая против Кремля и полномасштабной войны в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Киркоров сделал новую пластическую операцию. Он уже показал результаты и ужаснул сеть своим пупком.

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