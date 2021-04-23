За машину планируют выручить порядка 40 тысяч фунтов стерлингов.

Range Rover, которым когда-то пользовались герцог и герцогиня Кембриджские, выставят на аукцион в следующем месяце.

Об этом сообщает Hello.

Как сообщается, автомобиль будут продавать по цене от 30000 до 40000 фунтов стерлингов (около 1,5 миллиона гривень).

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Внедорожник Range Rover Vogue SE 2013 года изначально предоставили принцу Уильяму и Кейт через Land Rover для личного пользования - в том же году, когда у них родился первенец - принц Джордж.

Автомобиль должен уйти с молотка 22 мая в рамках майского аукциона Bonhams MPH в Бистере, Оксфордшир.

Range Rover - это автомобили, которыми часто пользуется королевская семья, и, согласно информации на сайте аукциона, семья до сих пор пользуется моделью L405.

Отмечается, что у Land Rover и Range Rover, используемых королевской семьей, регистрационный номер транспортного средства меняется после выхода из строя, однако этот автомобиль является редким исключением из этого правила.

Range Rover представлен в цветовой гамме «Балтийский синий» с отделкой кожей Almond и Espresso.

Автомобиль имеет небольшой пробег (около 62 тыс. километров) и оснащен 20-дюймовыми легкосплавными дисками, передними и задними сиденьями с подогревом, аудиосистемой Meridian и даже холодильником для напитков.

Автомобиль также оснащен рядом комплектов безопасности, включая ABS, дополнительные шторки и подушки безопасности для грудной клетки, а также системой стабилизации и системой экстренного торможения.

«В целом, нам сказали, что автомобиль в отличном состоянии и очень хорошо ездит, что дает редкую возможность приобрести автомобиль с королевскими корнями», - рассказали в аукционном доме.

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Перевод: Екатерина Лиманская