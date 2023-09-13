Она призналась, что до сих пор не может поверить в то, что его больше нет.

Блогерша Рамина Эсхакзай поделилась с поклонниками печальной новостью - на войне погиб ее друг, боец третьей отдельной штурмовой бригады.

Они познакомились на съемках интервью о добровольцах. Рамина говорит, что Александр, с позывным "Фарш", был для нее примером невероятно крутого воина.

"Наши переписки – это всегда интересные истории о том, как он уничтожил русских и что с нового вооружения скоро приедет к нему. Кроме того, что "Фарш" был образцовым бойцом, он был хорошим отцом. Очень любил свою дочь и радовался, когда представилась возможность провести с ней время", - написала Рамина в Instagram.

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Она добавила, что несколько недель назад думала о том, с кем записать интервью. Пресс-офицер предложил ей поговорить с "Фаршем", однако девушка ответила, что стоит немного подождать, чтобы было больше о чем рассказать, так как недавно они уже делали интервью.

Эсхакзай говорит, что этот урок запомнит навсегда, потому что потом может не наступить.

"Еще в воскресенье он советовал мне, какие наушники приобрести, чтобы встретиться и пострелять вместе. Сегодня я узнаю, что его нет. Для меня это первая потеря моего друга на войне. Не могу поверить, что его нет. "Фарш" всегда говорил, что погибнет в бою, но я верила в то, что он бессмертен. Ну, это же "Фарш". Мои соболезнования семье и близким Саши", - с болью поделилась Рамина.

Ранее УНИАН сообщал, что в тяжелом бою с оккупантами погиб известный украинский актер Алексей Хильский.

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