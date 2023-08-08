Правда, среди гостей были и украинцы.

Украинская группа Quеst Pistols выступила на Бали перед украинцами и их российскими гостями.

На это обратил внимание блогер Богдан Беспалов. Он возмутился, что артистов выпустили за границу не участвовать в проукраинских мероприятиях, а зарабатывать на праздниках.

"Stories, как Quеst Pistols в оригинальном составе на русском и украинском языках развлекают своих заказчиков выложила жена одесского ди-джея Proshe. Я не знаю, каким образом подобный формат может помочь ВСУ", – отметил блогер.

Постах Валерии Проше репостнула одна из гостей – Роксана Геллер. Девушка много лет живет на Бали, но периодически возвращается в Москву и постит фото с Красной площади. Правда, эти фотографии датированы годами до полномасштабного вторжения. В соцсетях Геллер также показывала родных и друзей, которые остались в РФ. Очевидно, что она - россиянка в эмиграции.

Компания праздновала день рождения Рафаэля Ромена. У именинника есть одно фото из Киева и видео в поддержку Украины в профиле, а еще у него на следующий день после празднования появились stories с друзьями, которые пели "Я русский" путиниста Шамана.

Среди других гостей праздника также нашли людей, которые связаны с Россией. В частности, на празднике "засветился" врач, который в 2018 году фотографировался на Красной площади.

Stories со дня рождения записывал Артур Агаджанян, который также публиковал видео из Москвы.

Напомним, что ранее украинская певица Светлана Лобода оскандалилась на одном из концертов. Звезда, которая до полномасштабного вторжения активно гастролировала по России, выступила с русскоязычными хитами, обмотавшись украинским флагом.

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