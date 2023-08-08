Украинская группа развлекала россиян / instagram.com/questpistolsofficial

Украинская группа Quеst Pistols выступила на Бали перед украинцами и их российскими гостями. 

На это обратил внимание блогер Богдан Беспалов. Он возмутился, что артистов выпустили за границу не участвовать в проукраинских мероприятиях, а зарабатывать на праздниках. 

"Stories, как Quеst Pistols в оригинальном составе на русском и украинском языках развлекают своих заказчиков выложила жена одесского ди-джея Proshe. Я не знаю, каким образом подобный формат может помочь ВСУ", – отметил блогер.

Постах Валерии Проше репостнула одна из гостей – Роксана Геллер. Девушка много лет живет на Бали, но периодически возвращается в Москву и постит фото с Красной площади. Правда, эти фотографии датированы годами до полномасштабного вторжения. В соцсетях Геллер также показывала родных и друзей, которые остались в РФ. Очевидно, что она - россиянка в эмиграции.

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Геллер в России / скриншот

Компания праздновала день рождения Рафаэля Ромена. У именинника есть одно фото из Киева и видео в поддержку Украины в профиле, а еще у него на следующий день после празднования появились stories с друзьями, которые пели "Я русский" путиниста Шамана.

Среди других гостей праздника также нашли людей, которые связаны с Россией. В частности, на празднике "засветился" врач, который в 2018 году фотографировался на Красной площади.

Один из гостей праздника / скриншот

Stories со дня рождения записывал Артур Агаджанян, который также публиковал видео из Москвы.

Сторис еще одного гостя / скриншот

Напомним, что ранее украинская певица Светлана Лобода оскандалилась на одном из концертов. Звезда, которая до полномасштабного вторжения активно гастролировала по России, выступила с русскоязычными хитами, обмотавшись украинским флагом.

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