Михаил Жонин на днях попал в аварию.

В ночь на 3 октября украинский актер Михаил Жонин попал в дорожно-транспортное происшествие. Тогда речь шла о том, что он сидел на пассажирском сидении, а водитель въехал в два припаркованных авто.

Об этом сообщает ТСН.

Сейчас же журналист Алексей Павловский на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором Михаил Жонин нецензурно выражается и едва стоит на ногах. По видео можно понять, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

"История такова: Михаил был за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, протаранил несколько автомобилей и валял дурака, что за рулем был не он. Особого внимания заслуживает то, как он общается с журналистами и открыто угрожает. Цитаты Михаила: "Если хотите жить хорошо, то этого делать нельзя", "Если это выйдет куда-то, с*ка, я вас найду", - написал Павловский.

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Михаил Жонин - украинский актер театра, кино и дубляжа. Первая проба сил в кино состоялась в 2002 году, когда режиссеры Борис Небцеридзе и Владимир Попков утвердили Михаила на эпизодическую роль в сериале "Кукла". Своего первого главного героя Михаил сыграл в 2008 году, в украинском мистической мелодраме "Колдовская любовь". После выхода на экранах первого украиноязычного сериала о медиках "Дежурный врач" Михаил Жонин приобрел популярность не только в Украине и России, но и в Казахстане, где тоже демонстрировался этот фильм. Актер сыграл одного из главных героев - хирурга Андрея Мазура.

Также он сыграл в таких лентах как "Ефросинья", "Доярка из Хацапетовки", "Роксолана", "Возвращение Мухтара" и других.

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Автор: Диана Могилевич