Инцидент произошел в ночь на 3 октября.

Украинский актер Михаил Жонин в ночь на 3 октября попал в аварию. Инцидент произошел в Днепровском районе Киева.

Жонин ночью ехал в машине Volkswagen на пассажирском сидении. Неожиданно водитель авто врезался в Subaru и Mercedes, которые к тому же были припаркованы. В результате аварии никто не пострадал.

Кто такой Михаил Жонин

Читайте такжеЖена Павлика рассказала, что старшие дети мужа до сих пор не познакомились с их сыномМихаил Жонин - украинский актер театра, кино и дубляжа. Первая проба сил в кино состоялась в 2002 году, когда режиссеры Борис Небцеридзе и Владимир Попков утвердили Михаила на эпизодическую роль в сериале "Кукла". Своего первого главного героя Михаил сыграл в 2008 году, в украинском мистической мелодраме "Колдовская любовь". После выхода на экранах первого украиноязычного сериала о медиках "Дежурный врач" Михаил Жонин приобрел популярность не только в Украине и России, но и в Казахстане, где тоже демонстрировался этот фильм. Актер сыграл одного из главных героев - хирурга Андрея Мазура.

Также он сыграл в таких лентах как "Ефросинья", "Доярка из Хацапетовки", "Роксолана", "Возвращение Мухтара" и других.

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Автор: Диана Могилевич