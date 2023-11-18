Путинист Филипп Киркоров "отметился" новой выходкой. На этот раз в компании российского бомонда певец продемонстрировал свои "сверхъестественные способности".
Как сообщает Телеграм-канал "НеМалахов", Киркоров показал фокусы с картами. Путинист убеждает, что способен вслепую почувствовать, какого цвета масть любой карты из колоды.
"Чувствую цвета. Я могу различать цвета", - заявил Киркоров.
После этого он перетасовал колоду карт и начал угадывать вслепую, какого цвета карта будет следующей. Публика, очевидно, была в восторге от "способностей" певца. Ему аплодировали и спрашивали, как это работает.
"Филя, для чего тебе музыка? Езжай в казино", - сказал голос за кадром, похожий на Ксению Собчак.
"Филя, ты не тем занимаешься", - добавил мужской голос.
Напомним, ранее Филиппа Киркорова высмеяли в сети. Журналист Дмитрий Гордон опубликовал видео, на котором путинист пытается показать все свои вокальные возможности, но получалось у него это очень смешно.