Певец продемонстрировал способности, о которых раньше не рассказывал.

Путинист Филипп Киркоров "отметился" новой выходкой. На этот раз в компании российского бомонда певец продемонстрировал свои "сверхъестественные способности".

Как сообщает Телеграм-канал "НеМалахов", Киркоров показал фокусы с картами. Путинист убеждает, что способен вслепую почувствовать, какого цвета масть любой карты из колоды.

"Чувствую цвета. Я могу различать цвета", - заявил Киркоров.

После этого он перетасовал колоду карт и начал угадывать вслепую, какого цвета карта будет следующей. Публика, очевидно, была в восторге от "способностей" певца. Ему аплодировали и спрашивали, как это работает.

"Филя, для чего тебе музыка? Езжай в казино", - сказал голос за кадром, похожий на Ксению Собчак.

"Филя, ты не тем занимаешься", - добавил мужской голос.

Напомним, ранее Филиппа Киркорова высмеяли в сети. Журналист Дмитрий Гордон опубликовал видео, на котором путинист пытается показать все свои вокальные возможности, но получалось у него это очень смешно.

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