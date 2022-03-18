Боно написал стих про Зеленского / УНИАН
Представительница Конгресса США Нэнси Пелоси на Дне святого Патрика прочитала стихотворение, которое ей якобы прислал солист легендарной рок-группы U2 Боно.
По словам Пелоси, Боно написал стих про президента Украины Владимира Зеленского, а также упомянул в нем агрессора Владимира Путина, который 24 февраля развязал полномасштабную войну на территории нашей страны
"Они сражаются для нас за свободу от этого психа рода человеческого. Скорбящая Ирландия – теперь Украина. А имя святого Патрика теперь – Зеленский", - зачитала Пелоси.
— CSPAN (@cspan) March 17, 2022
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