Подруга Аллы Пугачевой Алина Редель пришла к ней в гости в день рождения близняшек Лизы и Гарри.
Соответствующее фото Редель опубликовала на своей странице в Instagram.
Читайте такжеПугачева крутила страстный роман с Розенбаумом - журналистВ кадре Примадонна предстала вместе с подругой Алиной, своими детками Лизой и Гарри на фоне огромного праздничного торта в виде дома-замка Аллы Борисовны и Максима Галкина.
"Именинный торт для Лизы и Гарри. Ещё раз с днём рождения", - подписала снимок Редель.
На фотографии Пугачева показалась в чёрном одеянии, на ее голове весьма странная прическа - каре с прямыми волосами, с чёлкой и шиньоном, который и испортил весь образ.
Личная жизнь Аллы Пугачевой: что известно
- Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.
- Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.
- Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.