Дети Галкина и Пугачевой отпраздновали день рождения.

Подруга Аллы Пугачевой Алина Редель пришла к ней в гости в день рождения близняшек Лизы и Гарри.

Соответствующее фото Редель опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеПугачева крутила страстный роман с Розенбаумом - журналистВ кадре Примадонна предстала вместе с подругой Алиной, своими детками Лизой и Гарри на фоне огромного праздничного торта в виде дома-замка Аллы Борисовны и Максима Галкина.

"Именинный торт для Лизы и Гарри. Ещё раз с днём рождения", - подписала снимок Редель.

На фотографии Пугачева показалась в чёрном одеянии, на ее голове весьма странная прическа - каре с прямыми волосами, с чёлкой и шиньоном, который и испортил весь образ.

Личная жизнь Аллы Пугачевой: что известно

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.

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Автор: Ольга Робейко