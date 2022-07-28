Звездную пару в сети мгновенно осыпали комплиментами и восхитились красотой Аллы Пугачевой.

Известная певица Алла Пугачева после выезда за границу, кажется, похорошела. Она сменила прическу и цвет волос, чем сразу "отминусовала" десяток лет.

Новыми кадрами с супругой поделился российский шоумен Максим Галкин. Видео с Примадонной и детьми Лизой и Гарри он поделился на своей странице в Instagram.

На видео Алла Борисовна предстала в черном балахонистом платье с капюшоном и в белых кедах. Дополнила образ знаменитость прямыми волосами с челкой и свежим нюдовым макияжем. В кадре "женщина, которая поет" выглядит превосходно. Ее возраст выдает лишь тяжелая походка.

"А куда это вы без меня?" - спрашивает на видео Галкин.

"Мы думали, ты с нами, а ты отстал", - отвечает ему Пугачева.

Ранее в сеть "слили" фото Пугачевой, на котором показано ее настоящее, не отфотошопленное лицо. И, правду говоря, оно ужасает и существенно отличается от того, которое привыкла видеть публика. Под глазами Аллы Борисовны огромные мешки, лицо слишком дряблое и обвисшее.

Вас также могут заинтересовать новости: