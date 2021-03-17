В сети появилось новое фото с певицей Аллой Пугачевой и ее дочерью Кристиной Орбакайте, на котором они предстали в компании российского музыкального продюсера Анатолия Лопатина.
Читайте также71-летняя Алла Пугачева появилась на вечеринке в прозрачном наряде (фото)Соответствующий снимок сам Лопатин опубликовал на своей странице в Instagram, чем подогрел интерес фанатов: не ждать ли выхода новой песни Аллы Борисовны.
"Без комментариев", - коротко подписал кадр продюсер и Примадонны, и Орбакайте.
"Ждем новую песню!", "Ждемс! Музычку от наших великолепных дам!", "Вау!", "Неужели будет новая песня?", "Ура! Что-то будет новое!", - пишут в комментариях.
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