Джек-рассел-терьер служит в команде пиротехников.

Украинский телеведущий Антон Птушкин сфотографировался с самым популярным псом Украины - джек-рассел-терьер по кличке Патрон служит в команде пиротехников Черниговской области и каждый день помогает саперам разминировать территорию.

Трогательный снимок появился в личном Instagram-профиле хвостатого, а также на странице Птушкина.

"Сегодня я встретился с Антоном Птушкиным – украинским радио- и телеведущим, диджеем и видеоблогером. Заслуженным журналистом Украины и просто положительным и добрым человеком", - сказано в подписи к фото на странице пса Патрона.

Отметим, пес Патрон стал любимчиков тысяч украинцев, а Укрпошта анонсировала выпуск специальной марки с его изображением.

Напомним, ведущему "Орла и Решки" Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: