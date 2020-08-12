Протесты в Беларуси: Ефросинину и Полякову жестко раскритиковали за поддержку женщин

Ефросинина и Полякова поддержали женщин Беларуси.

В Беларуси продолжаются протесты. В связи с этим появилась социальная компания #ЯнеВещь, которая выступает против сексистских высказываний президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Такой флэшмоб поддержали и украинские звезды - телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова. В результате они наткнулись на жесткий хейт со стороны подписчиков.

Пользователи сети написали под постами девушек, что нужно переживать о своей стране, а не о Беларуси. Также они отметили, что война на Востоке Украины куда важнее, чем нелепые фразы Лукашенко.

"Свою поддержку Беларуси я хочу выразить этим роликом! Здесь отображено то, что объединяет наши народы не только общей историей принадлежности к Союзу, а и тем, что до сих пор не выжжено из сознания каждой из наших наций - дикий, аномальный, унизительный сексизм!!! Где женщина - это контейнер для вынашивания детей, где она ДОЛЖНА мужчине, где ее лишают права чего-либо хотеть... В этом ролике боль не только белорусских женщин, живущих в клетке из шовинистских стереотипов, тут крик миллионов славянок, которые, к сожалению сами никогда не закричат! Но я верю, что могут закричать их дочери, наши дочери - они такую жизнь не хотят! Дорогая Беларусь, слишком долго вы терпели, настолько долго, что сегодня расплата осуществляется кровью! Но это начало больших перемен! Держитесь", - написала Маша.

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