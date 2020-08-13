"Я здесь не для того, чтобы пиз**ть о политике": Михалок впервые высказался о событиях в Беларуси

За последние два дня Сергей Михалок опубликовал на странице в Instagram три видео на песни "Родны край!", "Середнi вiки" и "Годзе".

Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок во время концерта в Одессе впервые публично высказался относительно массовых акций протеста в Беларуси.

Как сообщает hromadske, Михалок перед началом концерта коротко упомянул о событиях в Беларуси.

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"Я знаю, что мои братья-белорусы, которые борются там, снаружи, победят, как воины света расправятся с Дартом Вейдером, но я здесь не для того, чтобы пиз**ть о политических раскладах", - сказав Михалок.

Издание отмечает, что перед концертом, проходившим в клубе Ibiza, прошла небольшая акция в поддержку белорусов, участники которой выразили свое недовольство молчанием Михалка о событиях в Беларуси.

Также добавим, что за последние два дня Михалок опубликовал на странице в Instagram три видео на песни "Родны край!", "Середнi вiки" и "Годзе".

Также, сегодня в сториз он поделился видео, на котором видно группу людей с бело-красными флагами, из портативной колонки играет песня "Грай", а рядом расположены таблички с надписями "Нас 97%" и "Сашка, не дуркуй".

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Выборы в Беларуси: справка

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями. Протесты продолжаются до сих пор.

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Автор: Александр Топчий