Сергей Михалок из "Ляписа" отреагировал на протесты в Беларуси

Певец отреагировал на ситуацию спустя три дня.

Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок отреагировал на ситуацию в Беларуси только спустя три дня. Хотя поклонники просили его высказать свое мнение.

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В своем Instagram он опубликовал клип на песню Brutto "Родны край", которая была записана еще 5 лет назад.

Текст песни на русском:

Родной, родной, родной край

Я тебе враг – меня не жди,

Родной, родной, родной брат

Бойся меня – я злодей и палач,

Родная, родная, родная мать

Я – оборотень, прячься в доме,

Родной, родной, родной отец,

Сын сошел с ума – не надо ждать его.

Родной край.

Родной, родной, родной аист,

Клюй мне в глаза и губы,

Родной, родной, родной ветер,

Гони меня прочь – я пепел да мусор,

Родная, родная, родная цепь,

Дави меня сильнее – я серая крыса,

Родной, родной, родной край,

Я злостный предатель – меня покарай.

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