Сергей Михалок из "Ляписа" отреагировал на протесты в Беларуси
Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок отреагировал на ситуацию в Беларуси только спустя три дня. Хотя поклонники просили его высказать свое мнение.
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В своем Instagram он опубликовал клип на песню Brutto "Родны край", которая была записана еще 5 лет назад.
Текст песни на русском:
Родной, родной, родной край
Я тебе враг – меня не жди,
Родной, родной, родной брат
Бойся меня – я злодей и палач,
Родная, родная, родная мать
Я – оборотень, прячься в доме,
Родной, родной, родной отец,
Сын сошел с ума – не надо ждать его.
Родной край.
Родной, родной, родной аист,
Клюй мне в глаза и губы,
Родной, родной, родной ветер,
Гони меня прочь – я пепел да мусор,
Родная, родная, родная цепь,
Дави меня сильнее – я серая крыса,
Родной, родной, родной край,
Я злостный предатель – меня покарай.
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