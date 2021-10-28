Ревнивые мужчины устроили скандал и едва не ввязались в драку.

В седьмом выпуске реалити "Холостячка-2" Злата Огневич неприятно удивит участников шоу. Оказалось, одним утром певица проснулась не одна - ее застали в постели с мужчиной.

Анонс к новому выпуску реалити "Холостячка-2" Огневич показала в Stories на своей странице в Instagram.

Так, трое участников шоу решили устроить певице сюрприз и порадовать ее завтраком в постель. Однако мужчин опередил их конкурент - еще один претендент на сердце Огневич Максим Тарапата. Он пришел в комнату звезды, чему она была явно рада. Все едва не дошло до чувственного поцелуя, однако в дверь постучали - Андрей Задворный, Олег Плахотнюк и Андрей Хветкевич были неприятно удивлены, увидев в спальне певицы конкурента.

Читайте также"Холостячка" Огневич засветилась на свидании с участником шоу: "ворковали" в ресторане (фото)Мужчины признались, что они с трудом сдерживали злость. Участники реалити сильно приревновали Огневич к Тарапате. Дело едва не закончилось дракой, но без скандала все равно не обошлось.

Сам Тарапата ощущал себя победителем. Помимо того, что он сделал Огневич сюрприз и получил от нее поцелуй, мужчина показал свое превосходство перед конкурентами.

Однако поможет ли это ему остаться в реалити и кто пройдет в финал "Холостячки-2" - станет известно в седьмом эфире шоу, который покажут уже в эту пятницу.

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Автор: Виолетта Орлова