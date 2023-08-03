В сообщении Мазур, которое она разместила в Insagram, есть две фотографии / фото - facebook.com/1plus1.AllaMazur

Известная украинская телеведущая Алла Мазур поразила фанов. Она показала, как природа "намекает" на победу Украины.

Мистический "знак" с небес увидели военные. По словам Мазур, среди облаков можно заметить флаг Украины.

"Передовые позиции, Купянское направление. Сине-желтый флаг Украины. Точно, что природа за нас! P.S. Прислали с фронта сегодня. Недоверчивые могут увеличить фото и рассмотреть в деталях" - написала ведущая.

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Мазур показала фотографию, которую ей прислали военные / фото instagram ведущей

В посте Мазур, которое она разместила в Insagram, есть две фотографии. На первой "намек" с небес обведен синим цветом. А второе фото - без изменений и рисунков, оригинальное.

Алла Мазур показала "намек" небес на победу Украины / фото instagram ведущей

Фотография от военных поразила комментаторов. Пользователи отмечают, что действительно видят на фото флаг Украины. Также они пишут:

  • "За нас даже небо и все высшие силы. Все будет Украина"
  • "Победа Украины уже скоро! Береги, Боже, наших защитников"
  • "Никто и никогда не сотрет этот флаг с лица земли"
  • "Даже Господь показывает, что все будет Украина"
  • "Природа намекает!".

Напомним, весной Мазур уже получала от военных необычный подарок. Защитники Украины передали ведущей презент, от которого она разрыдалась.

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