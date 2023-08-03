Известная украинская телеведущая Алла Мазур поразила фанов. Она показала, как природа "намекает" на победу Украины.
Мистический "знак" с небес увидели военные. По словам Мазур, среди облаков можно заметить флаг Украины.
"Передовые позиции, Купянское направление. Сине-желтый флаг Украины. Точно, что природа за нас! P.S. Прислали с фронта сегодня. Недоверчивые могут увеличить фото и рассмотреть в деталях" - написала ведущая.
В посте Мазур, которое она разместила в Insagram, есть две фотографии. На первой "намек" с небес обведен синим цветом. А второе фото - без изменений и рисунков, оригинальное.
Фотография от военных поразила комментаторов. Пользователи отмечают, что действительно видят на фото флаг Украины. Также они пишут:
- "За нас даже небо и все высшие силы. Все будет Украина"
- "Победа Украины уже скоро! Береги, Боже, наших защитников"
- "Никто и никогда не сотрет этот флаг с лица земли"
- "Даже Господь показывает, что все будет Украина"
- "Природа намекает!".
Напомним, весной Мазур уже получала от военных необычный подарок. Защитники Украины передали ведущей презент, от которого она разрыдалась.