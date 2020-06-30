Стало известно, почему Меган Маркл не прижилась при королевском дворе

Поведение Меган Маркл привело к значительной текучке кадров.

В Великобритании вышла новая книга Члены королевской семьи на тропе войны (Royals At War), которая рассказывает историю жизни Меган Маркл в королевской семье.

Книга, над которой работали журналисты-расследователи Дилан Говард и Энди Тиллет, обещает стать одним из бестселлеров в Великобритании. Она отвечает на многие вопросы о жизни Меган Маркл и скандале, связанном с отказом герцога и герцогини Сассекских от обязанностей членов королевской семьи, сообщает НВ со ссылкой на Daily Mail.

Так, в своей книге они утверждают, что ее "очень высокие стандарты" и "голливудские манеры" приводили к конфликтам с персоналом, работающим на королевскую семью.

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Эксперты отмечают, что герцогиня Сассекская, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе в особняке Тайлера Перри с принцем Гарри и их годовалым сыном Арчи, не сработалась с персоналом, которому было поручено помочь ей стать членом королевской семьи.

Ее "энергия жителя Западного побережья" приводила к тому, что она вставала в пять утра, "бомбила сотрудников текстовыми сообщениями", что доводила их до безумия, сказано в книге.

По словам одного из инсайдеров в королевской семье, с которым поговорили авторы книги, с Меган может быть очень трудно. "У нее очень высокие стандарты и она привыкла работать в условиях Голливуда. Однако при королевском дворе царят совсем другие порядки".

Поведение Меган привело к значительной текучке кадров. Так согласно книге, после свадьбы Меган Маркл и принцем Гарри уволились или были переведены на другие должности пять помощников.

А одна из офицеров службы безопасности высшего ранга ушла в знак протеста, после того, как Меган Маркл "проигнорировала ее совет не рисковать, общаясь с фанами в толпе".

Кроме того, Говард и Тиллет узнали от инсайдеров, что Меган очень сильно расстроилась ограничениями, которые налагало на нее членство в королевской семье, потому что она должна была оставаться беспристрастной в дипломатических отношениях и не высказывать своего мнения.

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В сентябре прошлого года стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл, отказавшись от помощников из дворцового персонала, наняли себе в помощь PR-компанию Sunshine Sachs, клиентами которой являются также Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лопес. Благодаря работе с этим агентством, Меган Маркл стала приглашенным редактором сентябрьского номера британского VOGUE.

Как утверждает Говард, таким поступком Меган Маркл сожгла все мосты, которые связывают ее с королевской семьей.

"Дворцом управляет иерархия советников, помощников и экспертов, которые обладают реальной властью. Как только Меган освободилась от их сотрудничества, пути назад уже не было".

Как сообщал УНИАН, в январе принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о намерении снять с себя королевские полномочия.

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