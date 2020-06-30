Стало известно, почему Меган Маркл не прижилась при королевском дворе
В Великобритании вышла новая книга Члены королевской семьи на тропе войны (Royals At War), которая рассказывает историю жизни Меган Маркл в королевской семье.
Книга, над которой работали журналисты-расследователи Дилан Говард и Энди Тиллет, обещает стать одним из бестселлеров в Великобритании. Она отвечает на многие вопросы о жизни Меган Маркл и скандале, связанном с отказом герцога и герцогини Сассекских от обязанностей членов королевской семьи, сообщает НВ со ссылкой на Daily Mail.
Так, в своей книге они утверждают, что ее "очень высокие стандарты" и "голливудские манеры" приводили к конфликтам с персоналом, работающим на королевскую семью.
Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл выпустят книгу о тайнах королевского жизни
Эксперты отмечают, что герцогиня Сассекская, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе в особняке Тайлера Перри с принцем Гарри и их годовалым сыном Арчи, не сработалась с персоналом, которому было поручено помочь ей стать членом королевской семьи.
Ее "энергия жителя Западного побережья" приводила к тому, что она вставала в пять утра, "бомбила сотрудников текстовыми сообщениями", что доводила их до безумия, сказано в книге.
По словам одного из инсайдеров в королевской семье, с которым поговорили авторы книги, с Меган может быть очень трудно. "У нее очень высокие стандарты и она привыкла работать в условиях Голливуда. Однако при королевском дворе царят совсем другие порядки".
Поведение Меган привело к значительной текучке кадров. Так согласно книге, после свадьбы Меган Маркл и принцем Гарри уволились или были переведены на другие должности пять помощников.
А одна из офицеров службы безопасности высшего ранга ушла в знак протеста, после того, как Меган Маркл "проигнорировала ее совет не рисковать, общаясь с фанами в толпе".
Кроме того, Говард и Тиллет узнали от инсайдеров, что Меган очень сильно расстроилась ограничениями, которые налагало на нее членство в королевской семье, потому что она должна была оставаться беспристрастной в дипломатических отношениях и не высказывать своего мнения.
Читайте такжеПоследний выход: Меган Маркл и принц Гарри последний раз вышли в свет в качестве королевских персон (фоторепортаж)
В сентябре прошлого года стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл, отказавшись от помощников из дворцового персонала, наняли себе в помощь PR-компанию Sunshine Sachs, клиентами которой являются также Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лопес. Благодаря работе с этим агентством, Меган Маркл стала приглашенным редактором сентябрьского номера британского VOGUE.
Как утверждает Говард, таким поступком Меган Маркл сожгла все мосты, которые связывают ее с королевской семьей.
"Дворцом управляет иерархия советников, помощников и экспертов, которые обладают реальной властью. Как только Меган освободилась от их сотрудничества, пути назад уже не было".
Как сообщал УНИАН, в январе принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о намерении снять с себя королевские полномочия.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram